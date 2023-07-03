В Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат"
В Украине ликвидировали Евгения Писаренко - командира российского спецотряда "Ахмат", который с начала полномасштабного вторжения воевал в Донецкой области
Об этом сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.
Оккупант имел позывной "Большой".
Сообщается, что Писаренко служил в ставропольском ОМОНе, где получил звание полковника. В начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в армию РФ и в составе чеченского батальона "Ахмат" участвовал в России против Украины.
Российский военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что он сделал это, чтобы "защищать жителей Донбасса".
Справочно. Батальон специального назначения "Ахмат" - российское спецподразделение, базирующееся в Чечне. Участвует в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил , что солдаты из батальона "Запад-АХМАТ" минобороны РФ начали следить за российской границей и противодействовать "украинским диверсантам" в Белгородской области.
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