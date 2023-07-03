В Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат"

Об этом сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.

Оккупант имел позывной "Большой".

Сообщается, что Писаренко служил в ставропольском ОМОНе, где получил звание полковника. В начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в армию РФ и в составе чеченского батальона "Ахмат" участвовал в России против Украины.

Российский военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что он сделал это, чтобы "защищать жителей Донбасса".

Справочно. Батальон специального назначения "Ахмат" - российское спецподразделение, базирующееся в Чечне. Участвует в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.