Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Командир ГСАВ 810 ОБрМП капитан Александр Каширских успешно демобилизован", - заметил он.

18 октября военный писал, что на войне против Украины ликвидировали лейтенантов российской армии Ивана Кабанова и Андрея Машошина.

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