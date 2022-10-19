В Украине ликвидировали командира российских морпехов, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали командира российских морских пехотинцев капитана Александра Каширских
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Командир ГСАВ 810 ОБрМП капитан Александр Каширских успешно демобилизован", - заметил он.
- 18 октября военный писал, что на войне против Украины ликвидировали лейтенантов российской армии Ивана Кабанова и Андрея Машошина.
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