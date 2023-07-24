В Украине ликвидировали командира "Ленинградского полка" полковника Вашунина
От ранений, полученных в ходе боев на территории Украины, погиб российский командир "Ленинградского полка" полковник Евгений Вашунин
Об этом пишет пропагандистское информагентство ТАСС.
Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что Вашунина смертельно ранило, когда он "ушел на помощь отряду "Шторм", который оказался в окружении".
"Во время столкновения полковник Вашунин был отрезан от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на принятые меры самопомощи, он умер, самоотверженно борясь до последней минуты", - говорит Бельский.
"Ленинградский полк" – это полк, состоящий из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада РФ.
Отмечается, что "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", Вашунина подали в звание Героя России посмертно.
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