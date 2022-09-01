В Украине ликвидировали командира батареи российских артиллеристов, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали командира российского гаубического артиллерийского дивизиона лейтенанта Надир-Шаха Акболатова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
"Командир батареи гаубического артиллерийского дивизиона старший лейтенант Надир-Шах Акболатов совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил военный.
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31 августа Анатолий Штефан заявил, что на войне России против Украины был ликвидирован старший лейтенант армии РФ Даниил Конышев. Также он сообщил о ликвидации лейтенанта российского центра спецназначения "Витязь" Александра Потапова.
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