В Украине ликвидировали командира батальона оккупантов Михайлова
На войне РФ против Украины ликвидировали российского командира батальона подполковника Сергея Михайлова
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
Командир батальона подполковник Сергей Михайлов совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался, написал он.
Ранее украинские военные ликвидировали группу российской частной военной кампании "Вагнер".
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