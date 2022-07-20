Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.

Командир батальона подполковник Сергей Михайлов совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался, написал он.

Ранее украинские военные ликвидировали группу российской частной военной кампании "Вагнер".

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