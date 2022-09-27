Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Командир мотострелкового батальона подполковник Артем Колобов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.

27 сентября офицер сообщил, что на войне в Украине были ликвидированы три лейтенанта РФ.