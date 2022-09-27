В Украине ликвидировали командира армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали командира мотострелкового батальона подполковника армии РФ Артема Колобова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Командир мотострелкового батальона подполковник Артем Колобов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.
- 27 сентября офицер сообщил, что на войне в Украине были ликвидированы три лейтенанта РФ.
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