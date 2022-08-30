Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Андрей Куприненко из г. Донецка, псевдо старший лейтенант, командир орков 1 АК РОА. Предателя догнала карма", - подчеркнул он.

29 августа Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ Максима Громова.

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