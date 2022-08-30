В Украине ликвидировали командира 1-го армейского корпуса РФ из Донецка, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали командира 1-го армейского корпуса РФ "старшего лейтенанта" Андрея Куприненко из Донецка
Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Андрей Куприненко из г. Донецка, псевдо старший лейтенант, командир орков 1 АК РОА. Предателя догнала карма", - подчеркнул он.
- 29 августа Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ Максима Громова.
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