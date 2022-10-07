В Украине ликвидировали капитана погранвойск ФСБ, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины уничтожили капитана пограничных войск ФСБ Алексея Корнилова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Капитан пограничных войск ФСБ Алексей Корнилов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.
- 7 октября в Украине ликвидировали лейтенантов российской армии Артема Бернгардта и Никиту Елишева.
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