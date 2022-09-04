В Украине ликвидировали капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали российского капитана Алексея Пащенко
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Капитан Пащенко Алексей совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 4 августа военный рассказал, что на войне РФ против Украины был ликвидирован российский капитан Иван Брылин.
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