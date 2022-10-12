В Украине ликвидировали еще двух российских оккупантов - отца и сына, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины уничтожили оккупантов - отца и сына из Нижегородской области
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Отец и сын из Нижегородской области решили искать приключения в Украине. По традиции, парой успешно провели операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил он.
- 9 октября украинский офицер сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали пожарного и полицейского Дениса Половьянова, перешедшего на сторону российских оккупантов.
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