Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Старший лейтенант ОМОНа Олег Шершнев успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении. Также Штефан выразился и по поводу смерти Максима Туева.

Ранее офицер сообщил, что на войне в Украине ликвидировали майора российской армии Магомеда Курбанова.