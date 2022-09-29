В Украине ликвидировали двух старших лейтенантов российского ОМОНа, - офицер ВСУ Штефан
Во время войны России против Украины ликвидировали двух старших лейтенантов российского ОМОНа Олега Шершнева и Максима Туева
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Старший лейтенант ОМОНа Олег Шершнев успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении. Также Штефан выразился и по поводу смерти Максима Туева.
- Ранее офицер сообщил, что на войне в Украине ликвидировали майора российской армии Магомеда Курбанова.
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