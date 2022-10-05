Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Старший лейтенант Андрей Кузьмин успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил он.

Также украинский военный прокомментировал и уничтожение Владимира Кунцевича.

4 октября Анатолий Штефан написал, что украинские воины были ликвидированы российским командиром танковой роты Александром Кареевым.

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