В Украине ликвидировали двух старших лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали российских старших лейтенантов Андрея Кузьмина и Владимира Кунцевича
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Старший лейтенант Андрей Кузьмин успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил он.
Также украинский военный прокомментировал и уничтожение Владимира Кунцевича.
- 4 октября Анатолий Штефан написал, что украинские воины были ликвидированы российским командиром танковой роты Александром Кареевым.
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