Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Старший лейтенант Шакиров Нурлан успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении". – написал Штефан. Также он прокомментировал и смерть Алексея Авдонина.

Ранее офицер сообщил, что в Украине ликвидировали майора российского спецназа и старшего лейтенанта армии РФ.