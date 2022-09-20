В Украине ликвидировали двух старших лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали двух старших лейтенантов армии РФ: Нурлана Шакирова и Алексея Авдонина
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"Старший лейтенант Шакиров Нурлан успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении". – написал Штефан. Также он прокомментировал и смерть Алексея Авдонина.
- Ранее офицер сообщил, что в Украине ликвидировали майора российского спецназа и старшего лейтенанта армии РФ.
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