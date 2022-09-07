В Украине ликвидировали двух российских заместителей комбата, командира роты и майора, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали двух российских заместителей комбата, в том числе начштаба, заместителя командира танковой роты, майора
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .
Среди ликвидированных оккупантов - начальник штаба и заместитель командира батальона 49-го пулеметно-артиллерийского полка 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии армии РФ майор Владимир Холин, майор Александр Сторчков.
Также на войне против Украины погибли заместитель командира российской танковой роты по вооружению старший лейтенант Андрей Савченко и заместитель комбата майор Антон Кузнецов.
- 6 сентября Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил, что на войне России против Украины ликвидировали капитана российской армии Лиджиева Мингияна.
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