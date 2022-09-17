Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

Лейтенант Габдулхаков Руслан сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Майор Русаков Игорь сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил он.

17 сентября военный сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и двух старших лейтенантов российской армии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb