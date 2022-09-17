В Украине ликвидировали двух российских лейтенантов и майора, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали российского майора Игоря Русакова и лейтенантов Улвина Дадашова и Руслана Габдулхакова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
Лейтенант Габдулхаков Руслан сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Майор Русаков Игорь сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил он.
- 17 сентября военный сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и двух старших лейтенантов российской армии.
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