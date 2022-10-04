Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram .

"Майор СОБРа Александр Иванов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении. Так же Штефан высказался и об Иване Брайляне.

2 октября в Украине уничтожен капитан российской армии Асхат Мухаметов.