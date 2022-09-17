Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

Среди ликвидированных оккупантов – старшие лейтенанты Мерген Кумуспаев и Владимир Шамсутдинов. Также на войне против Украины погибли российские лейтенанты Сергей Копейкин и Евгений Щербаков.

17 сентября Анатолий Штефан написал, что в Украине ликвидировали русского священника Анатолия Григорьева, месяц назад приехавшего воевать на стороне оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb