В Украине ликвидировали четырех российских лейтенантов, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и двух старших лейтенантов русской армии
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
Среди ликвидированных оккупантов – старшие лейтенанты Мерген Кумуспаев и Владимир Шамсутдинов. Также на войне против Украины погибли российские лейтенанты Сергей Копейкин и Евгений Щербаков.
- 17 сентября Анатолий Штефан написал, что в Украине ликвидировали русского священника Анатолия Григорьева, месяц назад приехавшего воевать на стороне оккупантов.
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