В Украине коронавирусом заразились более 2,55 млн человек, в течение суток - 8 832 новых случая и 207 смертей

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 10 октября зарегистрированы 8 832 новых случая COVID-19 (в том числе 863 ребенка и 78 медработников), 207 человек скончались, 2 053 пациента выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 213 случаев;

Винницкая область - 108 случаев;

Волынская область - 206 случаев;

Днепропетровская область - 765 случаев;

Донецкая область - 469 случаев;

Житомирская область - 510 случаев;

Закарпатская область - 41 случай;

Запорожская область - 687 случаев;

Ивано-Франковская область - 122 случая;

Киевская область - 72 случая;

Кировоградская область - 34 случая;

Луганская область - 218 случаев;

Львовская область - 343 случая;

Николаевская область - 392 случая;

Одесская область - 690 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ривненская область - 169 случаев;

Сумская область - 468 случаев;

Тернопольская область - 234 случая;

Харьковская область - 1 419 случаев;

Херсонская область - 374 случая;

Хмельницкая область - 287 случаев;

Черкасская область - 230 случаев;

Черновицкая область - 447 случаев;

Черниговская область - 202 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.