В Украине коронавирусом заразились более 2,55 млн человек, в течение суток - 8 832 новых случая и 207 смертей
По состоянию на утро 11 октября в Украине зафиксировано 2 550 089 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 700 - летальные, 2 292 480 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 10 октября зарегистрированы 8 832 новых случая COVID-19 (в том числе 863 ребенка и 78 медработников), 207 человек скончались, 2 053 пациента выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 213 случаев;
- Винницкая область - 108 случаев;
- Волынская область - 206 случаев;
- Днепропетровская область - 765 случаев;
- Донецкая область - 469 случаев;
- Житомирская область - 510 случаев;
- Закарпатская область - 41 случай;
- Запорожская область - 687 случаев;
- Ивано-Франковская область - 122 случая;
- Киевская область - 72 случая;
- Кировоградская область - 34 случая;
- Луганская область - 218 случаев;
- Львовская область - 343 случая;
- Николаевская область - 392 случая;
- Одесская область - 690 случаев;
- Полтавская область - 132 случая;
- Ривненская область - 169 случаев;
- Сумская область - 468 случаев;
- Тернопольская область - 234 случая;
- Харьковская область - 1 419 случаев;
- Херсонская область - 374 случая;
- Хмельницкая область - 287 случаев;
- Черкасская область - 230 случаев;
- Черновицкая область - 447 случаев;
- Черниговская область - 202 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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