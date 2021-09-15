В Украине коронавирусом в течение суток заразились 4640 человек, 93 пациенты умерли
По состоянию на утро 15 сентября в Украине зафиксировано 2325796 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 550 - летальные, 2225130 лица выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 14 сентября было зарегистрировано 4640 новых случаев COVID-19 (в том числе 531 ребенок и 95 медработников), 93 человека умерли, 1858 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 441 случай;
- Винницкая область - 147 случаев;
- Волынская область - 102 случая;
- Днепропетровская область - 273 случая;
- Донецкая область - 260 случаев;
- Житомирская область - 116 случаев;
- Закарпатская область - 49 случаев;
- Запорожская область - 212 случаев;
- Ивано-Франковская область - 135 случаев;
- Киевская область - 181 случай;
- Кировоградская область - 31 случай;
- Луганская область - 247 случаев;
- Львовская область - 294 случая;
- Николаевская область - 74 случая;
- Одесская область - 361 случай;
- Полтавская область - 134 случая;
- Ровенская область - 210 случаев;
- Сумская область - 109 случаев;
- Тернопольская область - 152 случая;
- Харьковская область - 343 случая;
- Херсонская область - 222 случая;
- Хмельницкая область - 224 случая;
- Черкасская область - 116 случаев;
- Черновицкая область - 174 случая;
- Черниговская область - 33 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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