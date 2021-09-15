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В Украине коронавирусом в течение суток заразились 4640 человек, 93 пациенты умерли

15 сентября, 2021 среда
08:53
Общество

По состоянию на утро 15 сентября в Украине зафиксировано 2325796 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 550 - летальные, 2225130 лица выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

В течение суток 14 сентября было зарегистрировано 4640 новых случаев COVID-19 (в том числе 531 ребенок и 95 медработников), 93 человека умерли, 1858 пациентов выздоровели.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 441 случай;
  • Винницкая область - 147 случаев;
  • Волынская область - 102 случая;
  • Днепропетровская область - 273 случая;
  • Донецкая область - 260 случаев;
  • Житомирская область - 116 случаев;
  • Закарпатская область - 49 случаев;
  • Запорожская область - 212 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 135 случаев;
  • Киевская область - 181 случай;
  • Кировоградская область - 31 случай;
  • Луганская область - 247 случаев;
  • Львовская область - 294 случая;
  • Николаевская область - 74 случая;
  • Одесская область - 361 случай;
  • Полтавская область - 134 случая;
  • Ровенская область - 210 случаев;
  • Сумская область - 109 случаев;
  • Тернопольская область - 152 случая;
  • Харьковская область - 343 случая;
  • Херсонская область - 222 случая;
  • Хмельницкая область - 224 случая;
  • Черкасская область - 116 случаев;
  • Черновицкая область - 174 случая;
  • Черниговская область - 33 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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