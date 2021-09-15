В Украине коронавирусом в течение суток заразились 4640 человек, 93 пациенты умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 14 сентября было зарегистрировано 4640 новых случаев COVID-19 (в том числе 531 ребенок и 95 медработников), 93 человека умерли, 1858 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 441 случай;

Винницкая область - 147 случаев;

Волынская область - 102 случая;

Днепропетровская область - 273 случая;

Донецкая область - 260 случаев;

Житомирская область - 116 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 212 случаев;

Ивано-Франковская область - 135 случаев;

Киевская область - 181 случай;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 247 случаев;

Львовская область - 294 случая;

Николаевская область - 74 случая;

Одесская область - 361 случай;

Полтавская область - 134 случая;

Ровенская область - 210 случаев;

Сумская область - 109 случаев;

Тернопольская область - 152 случая;

Харьковская область - 343 случая;

Херсонская область - 222 случая;

Хмельницкая область - 224 случая;

Черкасская область - 116 случаев;

Черновицкая область - 174 случая;

Черниговская область - 33 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.