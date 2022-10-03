Об этом рассказал на брифинге министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Сегодня уровень подготовки всех инженерных систем, сетей, оборудования жилищно-коммунального хозяйства составляет около 97% в среднем по стране", - сказал Чернышев.

В этом отопительном сезоне основными вызовами стали наличие газа и угля, разрушение в результате войны РФ в Украине, а также возможные новые уничтожения.

"Украина работала над вопросом накопления природного газа достаточно тщательно. По состоянию на сегодняшний день мы накопили почти 14 миллиардов кубометров природного газа. Планируется подготовить 2,5 миллиона тонн угля. Сейчас есть около 2 миллионов тонн угля", - добавил министр.

Известно, что около 350 котельных по всей Украине повреждены. В настоящее время идет работа по восстановлению объектов теплоснабжения.

В следующем отопительном сезоне Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.

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