Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Украине количество заявлений о домашнем насилии за прошлый год увеличилось на 56%, – МВД

В Украине количество заявлений о домашнем насилии за прошлый год увеличилось на 56%, – МВД

13 января, 2022 четверг
14:25
Общество насилие

В 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан, чем в 2020 году

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, на 11% увеличилось количество состоящих на учете обидчиков", - сообщила заместитель главы МВД Екатерина Павличенко.

По ее словам, есть и положительная тенденция – домашнее насилие перестают умалчивать.

"Граждане, независимо от пола, возраста, социального статуса и т.п., признают домашнее насилие проблемой и не боятся заявить о нем", – сообщили в МВД.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
домашнее насилие
Читайте также:
Конгресc США
11 января, 2022 вторник
В Конгрессе США предлагают объявить Украину государством "НАТО-плюс", признать РФ спонсором терроризма и помешать запуску "Северного потока-2"
російські танки
12 января, 2022 среда
"По несколько поездов в неделю или даже в день": Россия отправляет технику из Восточного военного округа в западном направлении, - расследователи СIТ
Роман Безсмертний
12 января, 2022 среда
"Граничит с госизменой": Бессмертный предположил, что вагнергейт и выдача Цемаха являются выполнением тайных соглашений Зеленского с россиянами, заключенных в Омане
Киев
-8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.68
    Покупка 27.68
    Продажа 27.94
  • EUR
    Покупка 31.53
    Продажа 31.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
13 января
15:53
Без гимнастики для шеи: у "Дии" появился новый вид электронной подписи
15:50
Нацбанк выпустит "олимпийские" монеты: как они выглядят
15:49
У американских дипломатов в Женеве и Париже обнаружили "гаванский синдром", - The Wall Street Journal
15:46
Збигнев Рау
Новый глава ОБСЕ в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны
15:45
Фьюри рискует избавиться от чемпионского титула WBC
15:44
Украинская бандуристка выступила в университете Японии
15:43
Дмитрий Кулеба
Кулеба: единственный способ для РФ доказать отсутствие намерений нападать на Украину – это продолжение дискуссии в установившихся форматах
15:42
деоккупация Крыма
Нацсовет уволил своего представителя в оккупированном Крыму и Севастополе
15:40
Укрзализныця
Более 320 га: землю Укрзалізниці несанкционированно заняли физлица, – Счетная палата
15:38
В Киеве 14 января перекроют дороги из-за визита президента Азербайджана
15:33
Музыкальный фестиваль Coachella объявил лайнап: среди исполнителей – одна украинская группа
15:27
KFC
В Китае призвали бойкотировать KFC из-за успешной рекламной акции с игрушками
15:19
Сергей Лавров
Требования вернуть войска в казармы не будут рассматривать, - Лавров об отводе сил от границы с Украиной
15:14
AstraZeneca
AstraZeneca заявили об эффективности бустерной дозы своей вакцины против штамма Omicron
15:08
Хосеп Боррель
Запуск "Северного потока-2" будет зависеть от развития событий вокруг Украины, - Боррель
15:08
Шторм на Азовском море и в портах: спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях
15:05
Тренер рассказал, как соперник "погасил" Усика во время спарринга
15:02
нормандская четверка
Называть конкретные сроки – неправильно, – Офис президента о вероятной дате нормандского саммита
14:54
Помощницу президента Марию Левченко трудоустроили в ОП через 2,5 года после начала работы, - Следствие.
14:50
россия военный кррабль
Россия может начать новое вторжение в Украину с моря, - вице-адмирал Тарасов
14:49
ДНР
Правозащитники: разоблаченный "экс-замминистра информации ДНР" Пряхин сбежал на оккупированную территорию
14:37
В НАПК рассказали, нужно ли декларировать "ковидную тысячу"
14:35
Бывший абсолютный чемпион мира обвинил промоутера Ломаченко в расизме
14:21
В Украине появились инспекторы по органическому производству
14:20
Сергей Рябков
Это путь в никуда, - РФ предостерегла Украину и Запад от военных мер по Донбассу
14:11
Зеленский Алиев
Встреча Зеленского и президента Азербайджана в Киеве пройдет 14 января
14:06
Эксклюзив
Ирина Фриз
В этот раз в России не получится говорить на языке шантажа и ультиматумов с Западом, - Фриз
14:05
ОАСК
Взыскать с Шабунина более 200 тыс. грн долга: налоговая судится с ОАСК
14:01
Свитолина и другие украинские теннисистки получили соперниц на Australian Open
13:54
Збигнев Рау
Риск войны в Европе сейчас самый высокий за последние 30 лет, - глава МИД Польши
13:53
Войска противовоздушной обороны Украины провели тренировки вблизи оккупированного Крыма
13:44
Обновлено
пожар
В Харьковском университете имени Каразина потушили пожар: к ликвиации привлекли 13 единиц спецтехники
13:41
В украинских больницах начали вести учет антибиотиков
13:36
Apple
Apple повышает цены в App Store на 20% в Украине из-за "Налога на Google"
13:25
РФ и США
Кремль пригрозил разорвать отношения с США в случае введения санкций против Путина
13:20
Александр Усик
Усик узнал имена претендентов на чемпионский титул IBF
13:15
Алексей Данилов
Данилов: военные "игрища" РФ возле украинской границы мобилизовали Запад
13:14
бензин
Госстат: в 2021 бензин на АЗС подорожал более чем на 20%, автогаз - на 50%
13:09
Порошенко
Петр Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского парламента – участниками Группы друзей Украины в Европарламенте
13:08
Обновлено
пожар
В Киевской области спасатели локализовали пожар на складе с автомобильными шинами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV