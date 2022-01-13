В Украине количество заявлений о домашнем насилии за прошлый год увеличилось на 56%, – МВД
В 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан, чем в 2020 году
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, на 11% увеличилось количество состоящих на учете обидчиков", - сообщила заместитель главы МВД Екатерина Павличенко.
По ее словам, есть и положительная тенденция – домашнее насилие перестают умалчивать.
"Граждане, независимо от пола, возраста, социального статуса и т.п., признают домашнее насилие проблемой и не боятся заявить о нем", – сообщили в МВД.
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