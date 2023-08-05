В Украине количество утопленников увеличилось на 20%, - МВД
В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Украине количество погибших в водоемах выросло на 20% по сравнению с прошлым годом
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что с начала года ДСНС уже зафиксировало 640 погибших на водоемах. Среди них – 60 детей.
Спасатели призвали людей соблюдать правила безопасности.
"Напоминаем гражданам, что не стоит купаться в неизвестных местах. Кроме того, во время посещения водоемов запрещается подплывать к маломерным судам, заплывать за предел купания, обозначенный буями, прыгать в воду с сооружений, в местах с неопределенными глубиной и состоянием дна, использовать для плавание автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски и т.д.", - говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что родители должны следить за детьми и не разрешать им посещать водоемы без присмотра.
- В четверг, 3 августа, в Киевской области в летнем лагере утонул 10-летний мальчик. По данным следствия, тренер повел детей купаться на побережье и оставил их без присмотра.
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