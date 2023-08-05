Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что с начала года ДСНС уже зафиксировало 640 погибших на водоемах. Среди них – 60 детей.

Спасатели призвали людей соблюдать правила безопасности.

"Напоминаем гражданам, что не стоит купаться в неизвестных местах. Кроме того, во время посещения водоемов запрещается подплывать к маломерным судам, заплывать за предел купания, обозначенный буями, прыгать в воду с сооружений, в местах с неопределенными глубиной и состоянием дна, использовать для плавание автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски и т.д.", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что родители должны следить за детьми и не разрешать им посещать водоемы без присмотра.