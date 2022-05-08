В Украине количество УБД и семей погибших может возрасти до 5 миллионов, - министр по делам ветеранов Лапутина

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время интервью для "Интерфакс-Украина".

По ее словам, к началу полномасштабного вторжения было зарегистрировано 500 тысяч человек, являвшихся участниками АТО/ООС с 2014 года.

Министерство также занимается членами семей военнослужащих, пострадавших участников Революции Достоинства, а также всех других категорий, таких как участники Второй мировой войны или приравненных к ним лиц и всех, кто участвовал в миротворческих миссиях.

В общей сложности их число составляло 1,2 миллиона человек.

Статус участника боевых действий, согласно реестру Министерства социальной политики, на сегодняшний день получили более 770 тысяч человек.

Юлия Лапутина считает, что после войны число людей, с которыми будет работать министерство, будет значительно больше.

"Сейчас очень многие присоединились к рядам Территориальной обороны, в частности, добровольческие формирования территориальных общин, а также члены семей погибших. Поэтому я думаю, что эта цифра может достичь 4-5 млн человек", - заявила министр.

Напомним, в течение 2022 года в Украине планируется запустить приложение "еВетеран".

Приложение будет предоставлять информацию о получении услуг и возможности запросить психологическую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и профессиональную адаптацию (переподготовку).

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