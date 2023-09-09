Экономическая ситуация

Опубликованные Национальным банком в конце прошлой недели результаты ежемесячного опроса предприятий показали, что в августе второй месяц подряд бизнес в целом сохраняет негативные ожидания. Хотя индекс ожиданий деловой активности по сравнению с июлем вырос на 0.5 до 49.3, он остается ниже нейтрального уровня (50). Ожидания различных секторов остаются смешанными: предприятия торговли и строительства сохраняют положительные оценки, а ожидания предприятий сферы услуг и промышленности остаются ниже нейтрального уровня. Также признаком медленного восстановления является то, что большинство секторов ожидают сокращения персонала (промышленность и сфера услуг) или не планируют изменения общей численности работников (строительство). Только предприятия торговли, имеющие наиболее положительные ожидания (52.5), ожидают увеличения численности работников.

В то же время, отдельные показатели указывают на определенное восстановление экономической активности. Например, по данным Минэкономики, количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило довоенные показатели. По состоянию на середину лета в Украине зарегистрировано около 2 миллионов физических лиц-предпринимателей, что почти на 36 тысяч физических лиц-предпринимателей больше, чем было в январе 2022 года.

Война России против Украины также продолжает оказывать влияние на мировую экономику. По словам директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой, "После значительного роста, который составил более 6% в 2021 году, восстановление мировой экономики значительно замедлилось, главным образом из-за шока от войны России в Украине. Мы прогнозируем, что эти слабые показатели продолжатся, а глобальный рост будет составлять около 3% в среднесрочной перспективе". В то же время следует отметить, что война лишь усилила негативные тенденции, которые наблюдались в мировой экономике: прогнозы перспектив роста мировой экономики ухудшались, начиная с начала 2010-х: среднесрочные темпы роста постепенно уменьшились с 5% до 3%.

По словам Георгиевой, из крупнейших экономик только США полностью восстановилась, Китай и другие страны с развивающимся рынком примерно на 5% ниже тренда, а страны с низким уровнем дохода пострадали еще больше.

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Бюджетная сфера

По данным министерства финансов, за январь-август 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1130,8 млрд грн. В частности, в результате платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления: 226,5 млрд грн – налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров; 127,0 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 218,0 млрд, возмещено – 91,0 млрд грн; 109,9 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военного сбора; 101,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий; 69,0 млрд грн – акцизного налога; 39,4 млрд грн – рентной платы за пользование недрами; 19,6 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины. При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 102,4% (+11,2 млрд грн), Государственной таможенной службой – 97,9% (-5,3 млрд грн).

Другим важным источником доходов государственного бюджета в январе-августе этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) – 317,2 млрд. грн. Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-июле 2023 года были США (310,8 млрд грн).

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе-августе 2023 года составили 301,8 млрд грн, из которых 38,2 млрд грн поступило в августе. В целом, по итогам января-августа 2023 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 655,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

За январь-август 2023 года кассовые расходы государственного бюджета составили 2 377,0 млрд. грн., в том числе общего фонда — 11 887,7 млрд. грн., или 93% от росписи отчетного периода.

В результате за восемь месяцев 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 714,6 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 749,8 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-август 2023 дефицита в сумме 1 237, 4 млрд. гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2023 составили 1 120,6 млрд грн, или 88,2% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 351,3 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 106,5 млрд. грн. (2 191,1 млн. долл. США и 660,9 млн. евро). Из внешних источников поступило 769,3 млрд. грн. (или $21,0 млрд.).

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Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 05.09.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 6,4 млрд гривен с погашением в июне 2025 г. и ноябре 2026 г. по предельным ставкам соответственно 18,35% и 19 ,2%. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,71%.

Валютный рынок

Рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе обусловил увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 638 млн. долларов США (по сравнению с 589 млн. долларов неделей ранее).

При этом, счет текущих операций в июле приобрел отрицательное значение (-777 млн долларов США), что увеличило отрицательное сальдо ПР с начала года до почти 2 млрд долларов США. Это стало результатом увеличения дефицита внешней торговли как товарами, так и услугами (итого до 3,5 млрд долларов США в месяц, 20,5 млрд долларов США с начала года), которые не были в полной мере компенсированы поступлениями по оплате труда (977 млн долларов США в июле, 6,9 млрд. долларов США с начала года) и трансфертами (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за рубежа (2,1 млрд. долларов США в июле, 15,2 млрд. долларов США с начала года).

Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в июле составили 402 млн. долларов США (2,3 млрд. долларов США с начала года) и обеспечивались в значительной степени реинвестированными доходами иностранных инвесторов (194 млн. долларов США в июле, 1,6 млрд. долларов США с начала года). .

Объем портфельных инвестиций в Украину в июле оставался на уровне прошлого месяца, сократившись с начала года на 187 млн. долларов США. Объем иностранных наличных вне банков в июле продолжил расти, хотя и более низкими темпами (на 593 млн долларов США в месяц, 6,6 млрд долларов США с начала года).

Финансовый сектор

Объем работающих кредитов банков в июле снизился к предыдущему месяцу на 0,2% путем разнонаправленного изменения объемов работающих корпоративных и розничных кредитов: снижение работающих корпоративных кредитов на 1,1% за месяц частично было компенсировано увеличением работающих кредитов физическим лицам (+2,7%) за месяц). В результате доля неработающих кредитов банков в корпоративном сегменте по состоянию на 1 августа выросла до 45,4% по сравнению с 44,7% к началу июля, тогда как в сегменте кредитования физических лиц – сократилась до 29,0%. Около 4/5 неработающих кредитов продолжает учитываться на балансах государственных банков. В целом доля неработающих кредитов в банковском секторе характеризовалась умеренным ростом (до 39,3% по сравнению с 38,9% предыдущего месяца).

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Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне более 700 млрд грн, в том числе более 500 млрд грн – в депозитных сертификатах НБУ.

Основным фактором поддержки высокого уровня банковской ликвидности продолжали выступать расходы с Единого казначейского счета Правительства, чистое влияние которых сократилось в связи с уплатой налогов в конце месяца, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных средств во внебанковский сектор уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 289 льготных кредитов на общую сумму 2,6 млрд. грн. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 36 тыс. на общую сумму почти 140 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Кроме того, по программе доступной ипотеки от государства есть обитель на прошлой неделе банками было выдано 198 кредитов на приобретение жилья на сумму 273 млн грн. Всего с начала действия программы было предоставлено 2877 льготных ипотечных кредитов на сумму 4 млрд грн. Большинство получателей кредитов – военнослужащие или работники силовых ведомств. Кредиты по программе преимущественно используются для покупки жилья на вторичном рынке, больше всего – в Киеве и Киевской области.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.