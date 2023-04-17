Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 17 апреля 2023 года более 1418 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 470 детей погибли и более 948 получили ранения разной степени тяжести", - пишет ведомство.

Эти данные не окончательны, ведь ведется работа по установлению информации в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Вчера, 16 апреля, в результате обстрела армией РФ Баштанского района Николаевской области погиб 17-летний парень.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 451, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 89, Николаевской - 86, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.