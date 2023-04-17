В Украине количество детей, погибших от рук российских военных, возросло до 470
В результате вооруженной агрессии России в Украине погибли по меньшей мере 470 детей, более 948 ранены
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 17 апреля 2023 года более 1418 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 470 детей погибли и более 948 получили ранения разной степени тяжести", - пишет ведомство.
Эти данные не окончательны, ведь ведется работа по установлению информации в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Вчера, 16 апреля, в результате обстрела армией РФ Баштанского района Николаевской области погиб 17-летний парень.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 451, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 89, Николаевской - 86, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В ночь на 16 апреля россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу, разрушения подверглись и зданию рядом. А в Николаевской области от атак погибли два подростка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное