В Украине количество блокпостов сократят до 800-900, - МВД

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, местные власти совместно с полицией, Нацгвардией и терробороной начали оптимизацию блокпостов, которые с началом полномасштабной российской агрессии появились почти в каждом населенном пункте.

"На начало прошлой недели было сокращено их количество до примерно 1500 по всей стране, сейчас их оптимизация продолжается. В общем, я думаю, мы дойдем до цифры 800-900 в ближайшие дни. То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, безопасность, с другой – нормальную логистику по всей стране", - сказал Денисенко.

Напомним, 15 марта сообщалось, что количество блокпостов на украинских дорогах сократили до 1,5 тыс.

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