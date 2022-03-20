В Украине количество блокпостов сократят до 800-900, - МВД
Министерство внутренних дел оптимизирует количество блокпостов в Украине и сократит их до 800-900
Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, местные власти совместно с полицией, Нацгвардией и терробороной начали оптимизацию блокпостов, которые с началом полномасштабной российской агрессии появились почти в каждом населенном пункте.
"На начало прошлой недели было сокращено их количество до примерно 1500 по всей стране, сейчас их оптимизация продолжается. В общем, я думаю, мы дойдем до цифры 800-900 в ближайшие дни. То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, безопасность, с другой – нормальную логистику по всей стране", - сказал Денисенко.
- Напомним, 15 марта сообщалось, что количество блокпостов на украинских дорогах сократили до 1,5 тыс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное