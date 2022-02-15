В Украине ко Дню единения пройдет телемарафон, - Ткаченко
В рамках Дня единения 16 февраля 2022 года пройдет телемарафон, во время которого выступят спикеры, руководители государства и волонтеры
Об этом он сказал на пресс-конференции в Укринформе.
Будет интересный телемарафон. Завтра с 8 до 10 утра все телеканалы фактически будут говорить одной картинкой, и с 8 до 10 и с 19 до 22 мы увидим разных спикеров и руководителей государства, лидеров общественного мнения, волонтеров, которые будут говорить на тему единения, и в том числе на тему нарративов, которые нашу страну будут объединять”, - сказал Ткаченко.
Кроме этого, среди мероприятий ко Дню единения - уроки 16 февраля в учебных заведениях, посвященные единению, а также уроки по медиаграмотности 17-18 февраля.
Также будет реализован проект "Книга для укрепления национального единства". В постоянном режиме будут проходить брифинги официальных лиц и представителей ВСУ по ситуации на границе.
"Момент угрозы - это момент единения, и все хэштеги и флаги могут помочь нам почувствовать локоть и спину друг друга. Это хороший терапевтический эффект, чтобы понять, что угроза есть, но мы знаем, как на нее ответить", - отметил министр.
- Напомним, президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.
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