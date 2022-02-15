В Украине ко Дню единения пройдет телемарафон, - Ткаченко

Об этом он сказал на пресс-конференции в Укринформе.



Будет интересный телемарафон. Завтра с 8 до 10 утра все телеканалы фактически будут говорить одной картинкой, и с 8 до 10 и с 19 до 22 мы увидим разных спикеров и руководителей государства, лидеров общественного мнения, волонтеров, которые будут говорить на тему единения, и в том числе на тему нарративов, которые нашу страну будут объединять”, - сказал Ткаченко.



Кроме этого, среди мероприятий ко Дню единения - уроки 16 февраля в учебных заведениях, посвященные единению, а также уроки по медиаграмотности 17-18 февраля.



Также будет реализован проект "Книга для укрепления национального единства". В постоянном режиме будут проходить брифинги официальных лиц и представителей ВСУ по ситуации на границе.



"Момент угрозы - это момент единения, и все хэштеги и флаги могут помочь нам почувствовать локоть и спину друг друга. Это хороший терапевтический эффект, чтобы понять, что угроза есть, но мы знаем, как на нее ответить", - отметил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.