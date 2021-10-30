В Украине хватает кислорода для больных COVID, - Зеленский

Такое заявление президент сделал в пятницу, 29 октября 2021 года, во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, передает Еспресо.TV.



"Вопрос кислорода. Насколько мне известно, кислорода нашего хватает, сегодня больницы обеспечены, но также мы читаем и слушаем, в некоторых средствах массовой информации говорят, что кислорода в Украине нет", - приводит слова главы Украинского государства Деловая столица.



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Напомним, 27 октября из-за нехватки кислорода экстренно эвакуировали пациентов с COVID-19 из Одесского областного центра социально значимых болезней.



По словам главврача облцентра Светланы Есипенко, перебои с кислородом в корпусе на Михновского начались еще шесть недель назад, из-за чего периодически приходилось переключать систему на кислородные баллоны.



В то же время глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что "такого, чтобы остановился кислород, не было ни в одной области", и отметил политический подтекст ситуации в Одессе.





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