В Украине христиане западного обряда празднуют Рождество

Об этом сообщает Укринформ.

Рождество - один из самых больших и торжественных христианских праздников, установленный в память о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово - государственный праздник более чем в 100 странах мира.

С 2017 года Украина официально празднует Рождество Христово дважды - 25 декабря и 7 января, оба дня по закону выходные.

25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные многих стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

В частности, сегодня празднуют православные в Болгарии, Греции, Румынии, Кипре, прихожане Албанской и Финляндской православных церквей, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии. Отмечают в этот день Рождество Христово и три древних патриархата - Константинополь, Александрия и Антиохия.

Существование двух дат празднования Рождества связано не с принадлежностью к той или иной христианской конфессии, а исключительно с разницей календарей, которыми пользуются церкви. В XVI веке на смену Юлианскому календарю пришел более точный Григорианский календарь. Впоследствии большая часть церквей перешла на новый календарь, а некоторые церкви продолжили использовать старый, где 25 декабря соответствует 7 января.

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