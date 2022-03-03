В Украине хотят ужесточить наказание за мародерство

Соответствующий законопроект №7124 зарегистрирован в парламенте, передает Еспресо.TV .

"Изменениями к Уголовному кодексу предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях 185 (кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения, - говорится в пояснительной записке.

Также инициировано повышение минимального предела наказания по ст.432 УК (похищение на поле боя вещей, имеющихся при убитых или раненых) в виде заключения от трех до пяти лет.

"Факты мародерства стали широко распространены и фиксируются во многих регионах нашей страны. В то же время достаточная мягкость средств уголовно-правового реагирования на такие действия подталкивает граждан самостоятельно устанавливать "справедливость", а фактически - вершить самосуд над мародерами", - отмечается в пояснительной записке к документу.