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В Украине хотят снять ограничения на вырубку лесов: Карпаты под угрозой

1 мая, 2023 понедельник
19:15
Общество

Два года назад были введены ограничения по рубкам лесов, которые значительно улучшили состояние этой отрасли и получили положительные оценки экологов. Теперь правила вырубки лесов намерены изменить

О сложившейся ситуации с вырубками лесов, предложенных изменениях в правилах и о том, чем это может угрожать, "Эспрессо.Запад " рассказал эколог Богдан Кученко из организации "Экология – Право – Человек".

Какая ситуация с лесным фондом сейчас

По словам Богдана Кученко, два года назад запретили сплошные санитарные рубки, особенно это касается высокогорных территорий. После начала полномасштабного вторжения в РФ ситуация с вырубками в лесах в Украине кардинально не изменилась.

"Единственное – есть географические изменения из-за военных действий в отдельных регионах. Основная активность сместилась на запад страны. В прошлом году была такая тенденция, что наращивались объемы рубок в лесах, не пострадавших от войны", – отмечает он.

Конечно, некоторые проблемы, несмотря на действующие ограничения, в отрасли все же остались. В основном, по словам эколога, это злоупотребление в отношении тех же санитарных чисток – когда срезают здоровые деревья или вместо выборочной рубки проводят сплошную.

"Есть отдельные лесхозы, преимущественно в Карпатах, которые этим до сих пор злоупотребляют. К проблемам также можно отнести вырубку лесов, которые были классифицированы как леса, но лесхоз не согласовал их статус и продолжает срезать такие деревья ради заработка".

Богдан Кученко также отмечает, что ограничения действительно не повлияли на отрасль негативно, даже наоборот. Прибыли за последние два года стали рекордными.

Что хотят отменять и чем это чревато

На сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины обнародован проект постановления Кабмина под названием "Некоторые вопросы осуществления рубок в лесах Украины".

Эколог объясняет, что только один из трех пунктов проекта выглядит как положительное решение: объединить правила всех видов рубок в одном документе.

Остальные два пункта фактически отменяют любые ограничения по самым опасным рубкам в Украине. И это напрямую касается и таких ценных карпатских лесов. Если этот проект будет принят, то он будет способствовать незаконным рубкам, с которыми ситуация в стране в настоящее время несколько улучшилась.

Конкретно проект позволяет проводить сплошные санитарные рубки в рекреационных нацпарках, в лесах Карпат, позволяет вырубать важные для биоразнообразия деревья и отменяет ограничения на общий объем рубок в Украине.

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"Если говорить о лесах в высокогорье, то они предотвращают снеголавинную опасность, но если будут рубки, то это значительно увеличивает риск лавин в горах. Также есть предостережение относительно лесов на склонах гор - можжевелово-буковых, которые наиболее ценны, потому что осталось их относительно немного. Сейчас действуют ограничения на вырубку таких лесов в заповедных территориях в частности. Если отменят эти положения, то можно предположить, что в заповедниках будут злоупотребления и будут рубить здоровые деревья ради выгоды по продаже древесины", – рассказывает Богдан Кученко.

Он также отмечает, что площадь лесного фонда сейчас остается неизменной, даже несколько растет. Однако отмена имеющихся ограничений ставит ситуацию, когда мы катастрофически будем терять ценные лесные экосистемы.

"Нужно понимать также, что чем старше лес, тем больше в нем накапливается углерода. Высадка новых деревьев не быстро решает этот вопрос. Ну, и нельзя забывать об эрозии почвы после вырубки леса, которые мы можем увидеть как раз на склонах гор". То есть, если будет принят этот проект и отмена ограничений, то мы получим ситуацию, когда будем быстро терять ценные природные леса. Потери есть до сих пор, но есть риск, что мы превратим это в катастрофу, в массовое явление", - резюмирует эколог.

Как отмечают в Украинской природоохранной группе, по мнению экологических организаций, новые правила создают основу существенного увеличения объемов рубок в Украине, а также для манипуляций. Экологи отмечают, что этот документ будет способствовать еще большему распространению сплошных рубок. Кроме того, документ вводит множество новых видов рубок, не детализируя основания их проведения. По их мнению, это приведет к злоупотреблениям и манипуляциям.

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