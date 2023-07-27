Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сохранение генофонда украинской нации, а также фертильности (репродуктивная способность, - ред.) мужчин и женщин очень актуальны на сегодня. По моему мнению, мало этому вопросу уделяется внимания. Больше мы планируем возрождать предприятия, дома и другое, но надо думать и о возрождении нашей нации Сегодня демографическая ситуация в нашей стране катастрофическая. Вот вам приведу несколько цифр. В 1990 году население Украины было 52 млн, в год рождалось 673 тыс. детей. В 2020 году родилось 293 тыс. Уже в 2022 году у нас было 37 млн, а по состоянию на 5 мая 2023 года осталось 28 млн. В прошлом году родилось 195 тыс. детей, при том что рожали женщины, забеременевшие еще до полномасштабной войны. Коэффициент фертильности в этом году по данным Института демографии составляет 0,8, а может быть, будет и ниже", - отметил профессор кафедры акушерства и гинекологии.

Стефан Хмиль объяснил, чтобы поддерживать численность населения и чтобы происходило восстановление нации, этот коэффициент относительно рождаемости должен быть 2,15 ребенка, то есть каждая женщина должна родить чуть более двух детей. А у нас коэффициент 0,8, соответственно, катастрофически падает рождаемость.

"Я думаю, что этот вопрос заслуживает большого внимания. Надо эту проблему поднимать как на региональных уровнях, так и на государственном, помогать тем женщинам, которые хотят планировать беременность. Должны быть региональные, городские, областные проекты, где выделялись бы средства на лечение бесплодия. Возможно, будет немного некстати сказать, однако сейчас идет дискуссия о фильме с бюджетом в 33 млн грн, я себе посчитал, что примерно за эти средства родилось бы 200 детей с помощью репродуктивных технологий. Однако это мое мнение, как репродуктолога", - сказал профессор Хмиль.