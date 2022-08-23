Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 23 августа.

Как говорится в сообщении, на сегодняшний день к работе вернулись более 80% украинских предприятий.

"Кредитные, налоговые, регуляторные стимулы вместе с другой точечной помощью позволили удержать экономический фронт. Как следствие, сейчас к работе вернулись более 80% предприятий", – сказал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что правительство помогло переехать более 600 компаниям в безопасные регионы, где они возобновили производство.

"Нам удалось более чем на 80% засеять прошлогодние площади сельскохозяйственных земель и приступить к жатве. Энергетическая и банковская системы стабильно работают", - добавил он.

С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация, а также государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей создавать рабочие места.

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