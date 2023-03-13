Об этом в telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины.

Стало известно, что Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, проводившего разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.

Отмечается, что злоумышленником является бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева. После увольнения в 2020 году он переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовала ФСБ. За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения вражеских заданий.

"Установлено, что предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, которые находились на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их последующей вербовки в агентурный аппарат ФСБ.

СБУ отмечает, что для поиска нужных связей он привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации.

В случае успешного выполнения задач, российская спецслужба гарантировала своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова.

"Впрочем, СБУ помешала этим планам – задокументировала преступные действия и задержала злоумышленника в мае прошлого года на попытке передачи агентурной информации врагу. По материалам Службы безопасности суд признал преступника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения", - говорится в сообщении.