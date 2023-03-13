В Украине к 15 годам за решеткой приговорили коллаборанта, которому ФСБ обещала должность "замминистра" в Крыму
По материалам СБУ 15 лет за решеткой проведет агент РФ, которому ФСБ пообещала должность "замминистра" в Крыму
Об этом в telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины.
Стало известно, что Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, проводившего разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.
Отмечается, что злоумышленником является бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева. После увольнения в 2020 году он переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовала ФСБ. За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения вражеских заданий.
"Установлено, что предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, которые находились на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их последующей вербовки в агентурный аппарат ФСБ.
СБУ отмечает, что для поиска нужных связей он привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации.
В случае успешного выполнения задач, российская спецслужба гарантировала своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова.
"Впрочем, СБУ помешала этим планам – задокументировала преступные действия и задержала злоумышленника в мае прошлого года на попытке передачи агентурной информации врагу. По материалам Службы безопасности суд признал преступника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения", - говорится в сообщении.
- 10 марта СБУ разоблачила организатора мошеннической схемы, который выманивал деньги у родственников погибших украинских бойцов в обмен на помощь в получении выплат от государства.
- 11 марта стало известно, что Служба безопасности Украины задержала на освобожденных территориях Харьковской области мужчину, который во время оккупации Купянска организовал трансляцию центральных российских телеканалов.
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