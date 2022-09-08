В Украине к 10 годам заключения приговорен "пулеметчик" "ЛНР"
В Украине к 10 годам лишения свободы приговорили "пулеметчика" "народной милиции ЛНР", воевавшего на Донбассе
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
Прокуроры доказали, что в августе 2021 года луганец состоял в составе "2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады народной милиции ЛНР" в должности "пулеметчика". Он ездил на линию столкновения с ВСУ, вступал в суточные наряды и выполнял другие приказы руководства, направленные на усиление обороноспособности незаконного вооруженного формирования.
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину наемника отправили в состав кафиров "ЛНР" воевать вместе с россиянами на Востоке Украины. В августе ВСУ захватили в плен "эленеровца".
На суде его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины) и назначили 10 лет лишения свободы.
- СБУ Волыни заочно объявила подозрение "заместителю прокурора Марковского района генпрокуратуры ЛНР".
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