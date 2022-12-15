Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире Эспрессо.

Он предположил, что Украина занимает первое место в мире по загрязненности взрывоопасными предметами, и добавил, что разминирование будет длиться годами.

Всего в стране – 174 тыс. км квадратных потенциально загрязненной территории. Пресофицер ГСЧС отметил, что это территория величиной с пять Молдов или две Австрии.

"Свыше 309 тыс. привлечений было у наших пиротехников, и с начала широкомасштабного вторжения РФ изъято более 305 тыс. взрывоопасных предметов. Из них - 2155 авиабомб. Обследовано более 76 тыс. га", - подчеркнул Александр Хорунжий.

9 декабря Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко рассказал, что один день войны – это месяц разминирования территории .

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