В Украине изъяли более 305 тыс. взрывоопасных предметов за время полномасштабной войны, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий
С 24 февраля в Украине пиротехники изъяли более 305 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 2155 авиационных бомб
Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире Эспрессо.
Он предположил, что Украина занимает первое место в мире по загрязненности взрывоопасными предметами, и добавил, что разминирование будет длиться годами.
Всего в стране – 174 тыс. км квадратных потенциально загрязненной территории. Пресофицер ГСЧС отметил, что это территория величиной с пять Молдов или две Австрии.
"Свыше 309 тыс. привлечений было у наших пиротехников, и с начала широкомасштабного вторжения РФ изъято более 305 тыс. взрывоопасных предметов. Из них - 2155 авиабомб. Обследовано более 76 тыс. га", - подчеркнул Александр Хорунжий.
- 9 декабря Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко рассказал, что один день войны – это месяц разминирования территории .
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