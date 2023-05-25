В Украине изменят процедуру получения водительских прав: детали

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, МВД подготовило изменения, которые должны быть введены до конца 2023 года. Клименко объяснил, что по новой системе украинцам для получения водительского удостоверения не обязательно учить теорию только в автошколе. Подготовиться к экзамену можно будет самостоятельно или с репетитором.

Также усилят проверку в классах, где сдают теоретический экзамен.

"Понимая техническую составляющую этого процесса, мы запрещаем в этих классах находиться посторонним лицам, вместо одной камеры ставим четыре камеры. Мы полностью уничтожаем возможность существования "слепых зон". Информация с камер будет храниться минимум месяц на серверах МВД", - сказал министр.

Клименко отметил, что в Украине заменят автомобили, на которых сдают практический экзамен.

"Это будет и Renault, и Hyundai. Это не будут устаревшие марки, "лад" точно не будет, советского автопрома не будет. Машины до 5 лет выпуска", - сказал он.

Министр отметил, что в машинах будут установлены четыре камеры. Одна из них будет сверху и будет показывать, какие педали нажимают водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь автомобиля и действия водителя, также будет аудиозапись.

"Все подсказки инструктора будут фиксироваться. Все видео и аудио будут храниться у нас на сервере минимум 30 дней. Что это даст? Это позволит каждому желающему сдать экзамен пожаловаться на действия инструктора", - пояснил глава МВД.

Министр добавил, что в Украине уменьшат количество сервисных центров, где можно сдать водительские экзамены. Пока их по всей Украине 148, а будет только 55. Их оснастят новой техникой.

Более того, уже с 1 июня мы начинаем эксперимент, который будет проводиться в Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях. Эксперимент будет до 2 месяцев, пока мы сможем технически переоснастить наши центры приема экзаменов, чтобы мы посмотрели, как это может работать, чтобы уже в сентябре-октябре можно было пользоваться этим в государстве", – подчеркнул Клименко.

Министр отметил, что в Украине будет отменена техническая экспертиза для авто. Ее нужно будет проводить только во время первой регистрации.

Равномерно также отменят необходимость ехать в сервисный центр при покупке авто. Технический паспорт и номера можно будет получить в салоне, а затем их будут отправлять по почте.