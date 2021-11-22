В Украине изменят правила "желтой" зоны карантина, - Ляшко
Министерство здравоохранения разрабатывает изменения в правила "желтой" зоны адаптивного карантина
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"В настоящее время министерство работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей", - сообщил он.
Ранее в "желтой" зоне карантинных ограничений было достаточно одной дозы вакцины от коронавируса для посетителей и работников общественных заведений.
Также "желтая" зона предполагает ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Массовые мероприятия возможны при условии одного человека – на четыре квадратных метра, в бассейнах и фитнес-центрах один человек – на 10 квадратных метров.
- Напомним, по состоянию на 22 ноября к "желтой" зоне относятся Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая области.
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