В Украине изменится погода: ожидается ослабление жары и грозовые дожди, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Атмосферные фронты уже идут в Украину", - сообщила она.

Пока дожди и грозы, организованные циклоном, завтра, 18 августа, ожидаются в зоне собственно прохождения этих фронтов - в северных и центральных областях Украины. Заденет часть Одесской области.

Контрасты в зоне фронтов значительные, поэтому внимательно при грозах, возможны шквалы и град.

С западной части фронт сместится и задержится разве что сегодня вечером, 17 августа, и немного ближайшей ночью, завтра днем там уже без осадков.

Сухая погода в среду также будет преобладать на востоке и в большинстве южных областей и в Крыму.

Температура воздуха снизится, ведь фронт холодный, и составит на западе, севере и в Винницкой области + 21 °C ... + 27 °C.

На остальной территории еще продолжится жара, + 28 °C ... + 33 °C.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром как раз будет проходить этот атмосферный фронт, поэтому ожидаются дожди с грозами, при грозе возможен шквал.

Днем постепенно облачность будет уменьшаться, осадки отступят, однако ощутимо снизится температура воздуха. Против сегодняшних + 30 °C ... + 33 °C завтра ожидается в столице + 22 °C ... + 24 °C.

"Словом, идет смена погоды. Поэтому спокойно ждем атмосферные фронты, грозовые дожди и похолодание. А кто-то еще побудет среди настоящей летней жары и солнца", - добавила Диденко.





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