В Украине изменили процедуру получения первого е-рецепта: отныне к врачу идти не нужно

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что ранее пациент мог получить электронный рецепт не посещая врача только при наличии острых или хронических заболеваний, а во всех других случаях он должен прийти на прием к врачу очно.

"Отныне же это требование не обязательно. Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента. Исключение - пациенты, проходящие заместительную поддерживающую терапию", – говорится в сообщении.

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Врач, принимая решение, должен спросить полученные от пациента данные о состоянии его здоровья и жалобы, а также сведения из его медкарты. После выписки е-рецепта врач должен внести данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

"В то же время решение врача о дистанционном назначении лекарства должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом", - подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве добавили, что такие изменения внедрили для упрощения процесса назначения и отпуска рецептурных лекарственных средств и содействия минимизации самолечения.