В Украине изменили процедуру получения первого е-рецепта: отныне к врачу идти не нужно
Сегодня, 19 октября, в Украине изменилась процедура получения первого электронного рецепта: пациент может получить рецепт на лекарства, обратившись к врачу дистанционно
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что ранее пациент мог получить электронный рецепт не посещая врача только при наличии острых или хронических заболеваний, а во всех других случаях он должен прийти на прием к врачу очно.
"Отныне же это требование не обязательно. Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента. Исключение - пациенты, проходящие заместительную поддерживающую терапию", – говорится в сообщении.
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Врач, принимая решение, должен спросить полученные от пациента данные о состоянии его здоровья и жалобы, а также сведения из его медкарты. После выписки е-рецепта врач должен внести данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).
"В то же время решение врача о дистанционном назначении лекарства должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом", - подчеркнули в ведомстве.
В Минздраве добавили, что такие изменения внедрили для упрощения процесса назначения и отпуска рецептурных лекарственных средств и содействия минимизации самолечения.
- Ранее Минздрав втрое увеличил срок действия е-рецептов. Срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, приобретаемые пациентом, увеличился до 90 календарных дней с тридцати, как было раньше.
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