В Украине изменили правила отслеживания передачи COVID-19: теперь только среди контактов высокого риска

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко .



"В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", - пояснил он.



К контактам высокого риска относятся члены семьи больного коронавирусом, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, люди, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например, больницах и учреждениях длительного ухода.





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