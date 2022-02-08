В Украине изменили правила отслеживания передачи COVID-19: теперь только среди контактов высокого риска
В Украине изменились правила отслеживания передачи коронавируса в красной зоне карантина
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко .
"В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", - пояснил он.
К контактам высокого риска относятся члены семьи больного коронавирусом, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, люди, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например, больницах и учреждениях длительного ухода.
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