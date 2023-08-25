В Украине изменили порядок содержания военнопленных
Кабмин поддержал изменения в Порядок содержания военнопленных в Украине: лагеря, где они находятся, будут выполнять функцию исправительных колоний для осужденных пленных
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
"В период военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения или отмены лагеря для содержания военнопленных выполняют функции исправительных колоний в отношении военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.
Кроме того, утверждено содержание осужденных военнопленных отдельно от других военнопленных. Этого требуют нормы гуманитарного права.
"Благодаря обменам количество военнопленных, естественно, уменьшается. Поэтому потребности создавать новые места для содержания российских военнопленных нет. Все они содержатся на должном уровне, в соответствии со стандартами, установленными международными договорами", - подчеркнула заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.
Отмечается, что в Украине действует специальный лагерь для военнопленных. Там содержатся пленные, относительно которых нет близких ожиданий обмена.
- По данным украинской разведки в течение последних недель обменный фонд Украины увеличился более чем на 200 пленных россиян. Каждый пятый сдался украинским защитникам добровольно.
- Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил , что около 20% российских пленных сдаются добровольно. В то же время глава ГУР отказался раскрыть точное количество так называемого обменного фонда, заявив, что это государственная тайна.
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