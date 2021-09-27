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В Украине изменили положение о военной службе в ВСУ

27 сентября, 2021 понедельник
20:51
Общество

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах

Соответствующий указ №483 / 2021 опубликован на сайте ОПУ.

Документом уточнили норму о заключении первого контракта с выпускниками высших военных учебных заведений и курсов подготовки офицерского состава.

Указ определяет, что с курсантами вузов и слушателями курсов, которые не имеют офицерских званий, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава контракт заключается сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации - на 10 лет.

Документ также определяет срок прохождения военной службы. Он может быть продлен по новому контракту для рядовых - на 3 года, сержантам и старшинам - от 3 до 5 лет.

Предусматривается введение первичного воинского звания для только что призванных лиц - рекрута. После принятия присяги им присваивается звание рядового (матроса).

Для лиц офицерского состава водится первичное воинское звание младшего лейтенанта (ранее - лейтенанта, в отдельных случаях - младшего лейтенанта).

Указом уточняются сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении, освобождении от должностей военнослужащих и ряд других положений.

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