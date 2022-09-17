В Украине изменили механизм выплат субсидий и льгот. Куда обращаться?
С 1 октября выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины
Об этом говорится в постановлении правительства "О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины".
Согласно документу, с 1 октября выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины.
С 1 декабря Фонд будет назначать и выплачивать субсидии и льготы.
Граждане по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или по почте, — говорится в сообщении Кабмина.
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