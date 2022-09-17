В Украине изменили механизм выплат субсидий и льгот. Куда обращаться?

Об этом говорится в постановлении правительства "О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины".

Согласно документу, с 1 октября выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины.

С 1 декабря Фонд будет назначать и выплачивать субсидии и льготы.

Граждане по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или по почте, — говорится в сообщении Кабмина.

13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2023 год.

В августе правительство поддержало возможность отсрочки от призыва для некоторых категорий работников. Список.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский заявил в эфире Эспрессо, что у Кабинета Министров Украины нет разработанного плана экстренных действий на случай невозможности поставки газа.