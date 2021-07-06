В Украине избыток мощности на рынке э/э спровоцировал обвал цен, пришлось ограничивать минимальную, - Святослав Павлюк

Так объяснил ситуацию Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"У нас есть избыток производственных мощностей, появились излишки электроэнергии в системе. На фоне этого есть много трейдеров, которые купили много электроэнергии в предыдущие периоды. Они начинают сбрасывать ее за бесценок, и цена обвалилась втрое, то есть ниже себестоимости даже Энергоатома ", - рассказал Павлюк.

По его словам, в таких условиях трейдеры уничтожают производителей.

"Энергоатом вмешался в эту ситуацию и установил минимальную цену и обязал продавать большинство э/э не на рынке двусторонних договоров, а на рынке на сутки вперед. Это временное решение, оно введено до 8 июля. Мы увидим, какие будут последствия. Но прежде всего оно имеет целью стабилизировать ценовую политику на рынке ", - отметил эксперт.

Он высказал предостережение, что снижение цены на э/э могло бы уничтожить производство и привести к тому, что осенью Украине придется закупать электроэнергию за рубежом.

По словам Павлюка, Украине вредит отсутствие полноценного присоединения к энергосистеме ЕС.

"Стоимость э/э на рынке на сутки вперед в Украине и на рынке соседних стран, в ЕС, отличается раз в 5. Сейчас базовая цена в Украине в объединенной энергосистеме 14 евро/МВт-ч, в Польше - 92 евро/МВт-ч. Если бы мы были полноценно подключены к европейской энергетической системе, мы могли бы этот избыток продать там и на этом заработать. А когда у нас будут проблемы, - мы могли бы оттуда покупать ", - сказал Павлюк.