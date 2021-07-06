В Украине избыток мощности на рынке э/э спровоцировал обвал цен, пришлось ограничивать минимальную, - Святослав Павлюк
В Украине из-за избытка производственных мощностей по производству электроэнергии трейдеры стали продавать э/э за бесценок. Поэтому Энергоатом установил минимальную цену и обязал продавать большинство э/э не на рынке двусторонних договоров, а на рынке на сутки вперед.
Так объяснил ситуацию Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"У нас есть избыток производственных мощностей, появились излишки электроэнергии в системе. На фоне этого есть много трейдеров, которые купили много электроэнергии в предыдущие периоды. Они начинают сбрасывать ее за бесценок, и цена обвалилась втрое, то есть ниже себестоимости даже Энергоатома ", - рассказал Павлюк.
По его словам, в таких условиях трейдеры уничтожают производителей.
"Энергоатом вмешался в эту ситуацию и установил минимальную цену и обязал продавать большинство э/э не на рынке двусторонних договоров, а на рынке на сутки вперед. Это временное решение, оно введено до 8 июля. Мы увидим, какие будут последствия. Но прежде всего оно имеет целью стабилизировать ценовую политику на рынке ", - отметил эксперт.
Он высказал предостережение, что снижение цены на э/э могло бы уничтожить производство и привести к тому, что осенью Украине придется закупать электроэнергию за рубежом.
По словам Павлюка, Украине вредит отсутствие полноценного присоединения к энергосистеме ЕС.
"Стоимость э/э на рынке на сутки вперед в Украине и на рынке соседних стран, в ЕС, отличается раз в 5. Сейчас базовая цена в Украине в объединенной энергосистеме 14 евро/МВт-ч, в Польше - 92 евро/МВт-ч. Если бы мы были полноценно подключены к европейской энергетической системе, мы могли бы этот избыток продать там и на этом заработать. А когда у нас будут проблемы, - мы могли бы оттуда покупать ", - сказал Павлюк.
- Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году до 426,06 грн/МВт-ч, сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные на сайте ГП "Оператор рынка".
- Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила ценовые ограничения на электроэнергию.
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