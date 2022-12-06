В Украине из-за войны считается пропавшим без вести 331 ребенок, с 24 февраля разыскали 7998 детей
В Украине с начала полномасштабной войны с Россией считается без вести пропавшим 331 ребенок
Об этом в facebook проинформировала пресс-служба Офиса омбудсмана Украины.
"Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 6 декабря 2022 года: 853 ребенка - ранены, 331 - пропал, 13 028 - депортированы, 7998 - найдены", - говорится в сообщении.
- В конце ноября МВД сообщало, что с начала полномасштабной войны с РФ Нацполиция нашла почти 30 тысяч человек , считавшихся пропавшими без вести.
- 5 декабря стало известно, что из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии в Украине 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести .
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