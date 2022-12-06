Об этом в facebook проинформировала пресс-служба Офиса омбудсмана Украины.

"Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 6 декабря 2022 года: 853 ребенка - ранены, 331 - пропал, 13 028 - депортированы, 7998 - найдены", - говорится в сообщении.

В конце ноября МВД сообщало, что с начала полномасштабной войны с РФ Нацполиция нашла почти 30 тысяч человек , считавшихся пропавшими без вести.

5 декабря стало известно, что из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии в Украине 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb