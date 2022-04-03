В Украине из-за войны разрушены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов, – Минрегион

Об этом Минрегион сообщил в Телеграмм со ссылкой на слова министра развития громад и территорий Алексея Чернышева.



"Около 6 800 жилых домов разрушены или повреждены оккупантами. Сегодня для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей, которыми мы должны заняться сразу после завершения войны, нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период", – сказал Чернышев.



А если учитывать необходимость восстановления городов и агломераций, то сумма необходимых на это средств должна измеряться в сотнях миллиардов.

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