В Украине из-за войны повреждено или разрушено более 25 тыс. км дорог

Об этом на брифинге 29 декабря сказал первый замглавы Укравтодора Андрей Ивко.

По его словам, больше всего пострадали 15 областей, приближенные к зоне боевых действий.

"Сегодня мы можем констатировать, что повреждены или разрушены более 25 тысяч километров дорог. Также 9 тысяч километров дорог - это дороги государственного значения. И разрушены 340 искусственных сооружений, на дорогах государственного значения находятся 150 из них", - сказал Ивко.

1 декабря Франция передала Украине три переправы для восстановления транспортного сообщения в изуродованной войной Черниговской области.

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