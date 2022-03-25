В Украине из-за войны погибли 135 детей, 184 получили ранения, - Офис генпрокурора
За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 135 детей, еще 184 получили ранения, больше всего пострадавших - в Киевской области
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
По состоянию на 25 марта в результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 135 детей, 184 - получили ранения. Больше детей пострадало в Киевской - 64, Харьковской - 44, Донецкой - 46, Черниговской - 34, Николаевской - 25, Запорожской - 26, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.
В результате боев в Рубежном в Луганской области погибли двое детей. Из-за российского обстрела Новомихайловки в Донецкой области 24 марта двое детей 6 и 13 лет получили ранения. Также 24 марта в Обильном Мелитопольском районе Запорожской области подростки 13, 14 и 15 лет взорвались на мине. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Данные не окончательные, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
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