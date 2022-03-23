В Украине из-за войны погиб 121 ребенок, еще 167 получили ранения, - ювенальные прокуроры
За время полномасштабной войны РФ против Украины погиб 121 ребенок, 167 получили ранения, больше всего пострадавших - в Киевской области
Об этом заявил Офис генпрокурора .
"По состоянию на 28-й день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок", - отметили ювенальные прокуроры.
Ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего пострадавших несовершеннолетних в Киевской – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, в столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.
В Донецкой области россияне продолжают обстреливать города и жилые массивы с гражданскими. В частности, из-за оккупантов погибли 9-летняя девочка и 14-летний мальчик, трое детей получили ранения.
Кроме того, 17 марта российские военные на глазах у 14-летнего сына убили отца многодетной семьи. Подросток получил пулевые ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи, Киевской области, где проживает семья, так как в доме семьи почти две недели не было газа, света и воды.
Вечером 22 марта 2022 года российский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном, Луганской области, в результате чего погибли три человека, в том числе двое детей.
Информация не является окончательной, ведь нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.01
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное