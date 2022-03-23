В Украине из-за войны погиб 121 ребенок, еще 167 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом заявил Офис генпрокурора .



"По состоянию на 28-й день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок", - отметили ювенальные прокуроры.



Ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего пострадавших несовершеннолетних в Киевской – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, в столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.



В Донецкой области россияне продолжают обстреливать города и жилые массивы с гражданскими. В частности, из-за оккупантов погибли 9-летняя девочка и 14-летний мальчик, трое детей получили ранения.



Кроме того, 17 марта российские военные на глазах у 14-летнего сына убили отца многодетной семьи. Подросток получил пулевые ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи, Киевской области, где проживает семья, так как в доме семьи почти две недели не было газа, света и воды.



Вечером 22 марта 2022 года российский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном, Луганской области, в результате чего погибли три человека, в том числе двое детей.



Информация не является окончательной, ведь нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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